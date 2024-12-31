Yılın son günü Google'a Doodle oldu! Yılbaşı nedir?
Google, özel günleri tasarladığı Doodle ile anmaya devam ediyor. Yeni yıl için hazırlıklar sürerken, Google 2024'ün son gününü hazırladığı Doodle ile kutladı. Kullanıcılara ana sayfaya taşıdığı Doodle ile sürpriz yapan Google, görsele tıklanıldığında 'Yılbaşı Gecesi' ile ilgili bir sayfaya yönlendiriliyor. İşte yılın son gününe ilişkin Google'ın hazırladığı Doodle...
31 Aralık Yılın Son Günü Google'a Doodle oldu. Google özel günleri, tasarladığı görsellerle ana sayfasına Doodle olarak taşımaya devam ediyor. Google, son olarak Yılbaşı Gecesi'ne özel 'Yılın Son Günü' temalı bir Doodle tasarladı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen ayrıntılar...
YILIN SON GÜNÜ GOOGLE DOODLE OLDU
YILBAŞI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.
Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.
DÜNYADA YENİ YILIN İLK GÜNÜ
Yeni yıl Günü kapsamında 1 Ocak'ta dünya çapında düzenlenen kutlamalar ve etkinlikler genellikle şunları içerir:
Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.
2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.
denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.
Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.
Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.
Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.