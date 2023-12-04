Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Google Görseller onun sayesinde ortaya çıktı! Jennifer Lopez'in Google Görseller'e ilham veren ünlü oldu

        Jennifer Lopez'in Google Görseller'e ilham verdiğini biliyor musunuz? Onun sayesinde ortaya çıktı!

        Dünyanın en başarılı ve en popüler sanatçılarından birisi olan Jennifer Lopez sadece müzik dünyasına yön vermemiş aynı zamanda teknoloji dünyasında da önemli bir rol oynamıştır. Google Görseller'in ortaya çıkmasına ilham olan Lopez arama motorunun geliştirilmesine olanak sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

        Ünlü yıldız Jennifer Lopez 2000'lerde ilk single parçası "If You Had My Love" ile Billboard Hot 100 listesinde, Britney Spears'tan sonra en iddialı giriş yapan sanatçı seçilmişti. Bu rekorun ardından 2000 yılında düzenlenen Grammy ödüllerinde giydiği Versace elbisesiyle damga vuran Lopez, Google'da en çok aratılan isim oldu.

        2

        "BU İLGİ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

        O dönemlerde Facebook, Snapchat veya Instagram olmadığı için dünya Lopez ve elbisesini Google'da aramaya başladı. O gece internette en çok aratılan kelime Lopez ve Versace elbisesi oldu. Lopez'in stil danışmanlığını yapan Andrea Lieberma moda tarihine yazılan o anları "Bu ilgi beklemediğim bir şeydi. Versace ve Lopez birbirlerini tamamlıyorlar, birlikte ışık saçmaları çok doğal" dedi.

        3

        "J.LO ELBİSEYİ GİYDİĞİ VE GOOGLE GÖRSELLER DOĞDU"

        Google'da yazılım mühendisi olan Eric Schmidt ise internet kullanıcılarının bu arama sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olmak istedi. Schmidt "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini pek anlayamadık. Özetle J.Lo o elbiseyi giydi ve Google Görseller doğdu" dedi.

        4

        Lopez'in giydiği Versace elbise, Google Görseller'in nasıl bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne serdi. İnsanlar internette sadece metin değil aynı zamanda görsel de görmek istiyordu.

        Kaynak: CNNStyle, BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!