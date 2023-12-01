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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google Kanada'ya ödeme yapacak - Teknoloji Haberleri

        Google Kanada'ya ödeme yapacak

        Önde gelen arama motorlarından Google, yayıncılar için telif hakları ödemesi için Kanada ile anlaşmaya vardı. Şirket, her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:37
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        Google Kanada'ya ödeme yapacak
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        Google bir süre önce Avustralya'nın ardından AB ülkelerinde de telif hakkı yasaları kapsamında medya kuruluşlarına içerikleri için ödeme yapmayı kabul etmişti.

        Şirket Avustralya'da medya kuruluşlarının Google ile yaptıkları anlaşmalardan yıllık 142 milyon dolar gelir elde edeceği belirtiliyordu.

        Kanada ile de bu konuda görüşmeler yapılırken, Medya kuruluşlarının maddi zorluk içinde olmasının yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olduğunu gerekçe gösteren Kanada hükümeti de bu yıl Google ve Facebook gibi devleri haber içerikleri için ödeme yapmaya zorlayan bir yasa çıkartmıştı.

        Google bu sefer ülkeden çekilme tehdidinde bulunmadı ancak yasada haber kuruluşu tanımında standartların düşük tutulduğunu, bunun da yalan haber yapan sitelere ödeme yapılmasıyla sonuçlanabileceğini belirtti. Yasanın medyaya güveni sarsabileceğini, bu yüzden yarardan çok zarar getireceğini iddia ederek net bir anlaşmaya varamamıştı.

        HER YIL 74 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

        Kanada Kültürel Miras Başkanı Pascal ST-Onge'un duyurduğu habere göre, önde gelen teknoloji şirketlerinden Google, Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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