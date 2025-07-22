Google One abonelik fiyatına yüzde 400 zam!

Google, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Google One (100 GB) abonelik planının fiyatında çarpıcı bir artış yapıldığını duyurdu. Şu anki 99,99 TL/yıl olan ücret, 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren 499,99 TL /yıl olarak uygulanacak. Bu yaklaşık yüzde 400’lük zam, mevcut aboneleri kapsıyor ve yeni ücret, abonelik iptal edilmediği sürece otomatik faturalandırılacak.

FİYAT ARTIŞININ AYRINTILARI

Yeni ücret 19 Eylül 2025’te devreye girecek ve abonelerin ödeme bilgilerinde otomatik güncellenecek. Google LLC’nin Google Play üzerinden gönderdiği bildirimde, artışın sebeplerine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, yeni ücreti ödememek için aboneliklerini iptal edebilecek.

İPTAL VE YÖNETİM OLANAKLARI

Kullanıcılar, Google Play’in “Abonelikler” bölümünden aboneliklerini dilediği anda sonlandırabilir. E-posta, aboneleri ödeme detaylarını gözden geçirmeye ve yeni ücretle devam etmek istemezlerse harekete geçmeye davet ediyor. Bu, zamdan etkilenmemek için zamanında adım atılmasını sağlayabilir.

GOOGLE’IN FİYATLANDIRMA POLİTİKASI

Bu zam, Google’ın hizmet ücretlerini revize etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak Türkiye’deki aboneler için bu denli yüksek bir oran dikkat çekiyor. Abonelerin, gelişmeleri takip etmek ve aboneliklerini yönetmek için Google Play’i düzenli olarak kontrol etmesi öneriliyor.