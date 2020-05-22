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Google 1 Temmuzda "rekabet" savunması yapacak

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı hakkında tarih paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi

Google
AA

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının, 1 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik güncellemelerle ve Adwords (Google'ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama aracı) reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi.

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