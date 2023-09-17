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Evli ve 2 çocuk annesi Aysun Yalçınkaya, şoförlükte yeteneği dolayısıyla bu mesleğe adım attığını söyledi. Cesaretli biri olduğunu anlatan Yalçınkaya, şöyle devam etti: "Özgüvenim yüksek, kendime güveniyorum. Sadece ben değil, bütün kadınlarımız yapabilir. Tüm kadınlarımıza şoförlüğü öneriyorum. İnsanlar beni trafikte görünce şaşırıyor. Beni gören bir daha bakıyor ve takdir ediliyorum. EOSB'ye mavi ve beyaz yaka personel taşıyorum. Memur hatlarım da var. Memurlarım beni hep el üstünde tutuyor. Pazar günleri hariç sabahtan akşama kadar direksiyondayım. Öğrenci taşımacılığı da yapıyorum. Öğrenciler beni çok seviyor, başka şoför istemiyorlar. Hep 'Ablamız gelsin' diyorlar. Ben de onları çok seviyorum."