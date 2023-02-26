Görme engelli anne: Kızlarım sayesinde deprem anında yönümüzü bulduk

Binaların yıkılması nedeniyle bazı sokaklar kapalıydı. 5-6 saat o alanda kaldık. Şehri terk etmek zordu. Depremde ailemizden 13 kişi vefat etti. Köydeki eve gittik. Babam kümesleri boşalttı orayı ev gibi yaptık ve yaklaşık 10 gün orada kaldık. Soğuktu ve sarsıntılar devam ediyordu. Bodrum'a da kızlarım için geldik. Çünkü çok korkmuşlardı. Su ve elektrik yoktu şartlar çok zordu.