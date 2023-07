Görünce şaşıracaksınız! İşte bir zamanlar sevgili olduklarına inanamayacağınız Türk çiftler

11 Şurada Paylaş!









MELTEM CUMBUL - KIVANÇ TATLITUĞ

2002 yılında Best Model of Turkey, ardından Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden 13 yaş büyük oyuncu Meltem Cumbul ile 2008’de ilişkiye başlamıştı. O dönem Aşk-ı Memnu’da rol alan Kıvanç, Cumbul’un kıskançlıklarına daha fazla dayanamamış ve çift 2009 yılında ayrılma kararı almıştı.