Görünce şaşıracaksınız! İşte bir zamanlar sevgili olduklarına inanamayacağınız Türk çiftler

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NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL

Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay bir derginin kapağı için çıplak olarak objektif karşısına geçmişti.Nefise Karatay ile babasının arasının açılmasına neden olan yaratan pozların ardından ise şok bir ayrılık geldi ve evlenecekleri beklenen çift yollarını ayırdı.