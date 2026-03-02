Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Görünmeyen tehlikeye karşı en etkili koruma: El yıkamada 20 saniye kuralı

        Mikroplara karşı en güçlü silah: 20 saniye kuralı

        İshal vakalarının üçte birini, solunum yolu enfeksiyonlarının ise beşte birini önlemek mümkün. Çözüm ise oldukça basit: Sabun ve suyla en az 20 saniye el yıkamak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mikroplara karşı '20 saniye kuralı' nedir?

        Gün içinde farkında olmadan milyonlarca mikropla temas ediyoruz. Uzmanlara göre sadece 20 saniyelik doğru bir el yıkama alışkanlığı, pek çok bulaşıcı hastalığın önüne geçebiliyor.

        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?
        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?
        İşte basit malzemelerle yapılan temizlik ürünleri
        İşte basit malzemelerle yapılan temizlik ürünleri

        EL YIKAMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

        El yıkama, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili ve en kolay yollarından biridir. Gün içinde kapı kolları, telefonlar, paralar, bilgisayarlar ve yiyecekler gibi pek çok yüzeye temas ederiz. Bu temaslar sırasında ellerimize milyonlarca mikroorganizma bulaşır. Bağışıklık sistemi birçok mikrobu etkisiz hale getirebilse de bazıları vücuda girerek hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle doğru ve düzenli el yıkama büyük önem taşır.

        REKLAM

        Bilimsel araştırmalar, ellerin temiz tutulmasının ishal kaynaklı hastalıkların yaklaşık üçte birini, solunum yolu enfeksiyonlarının ise beşte birini önleyebileceğini göstermektedir. Çünkü eller, mikropların taşınmasında en önemli araçlardan biridir.

        EL YIKAMANIN FAYDALARI

        - Vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur.

        - Enfeksiyonların yayılmasını engeller.

        - İshal ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

        - Solunum yolu hastalıklarının bulaşma riskini azaltır.

        - Toplum sağlığını destekler.

        HASTALIKLARIN BULAŞMASINI ÖNLER

        El hijyeni; grip, nezle, soğuk algınlığı, COVID-19, hepatit A ve bağırsak enfeksiyonları gibi pek çok hastalığın yayılmasını önler. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için el temizliği hayati önem taşır.

        GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR

        Yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerin yıkanması, gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçer. Çiğ gıdalarla temas sonrası ellerin temizlenmemesi, mikropların diğer besinlere bulaşmasına neden olabilir.

        REKLAM

        KİŞİSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIĞI KORUR

        Doğru el yıkama alışkanlığı hem bireysel hem de toplumsal sağlığı güçlendirir. Hastalıkların yayılmasını azaltarak sağlık sistemine olan yükü hafifletir.

        ÇOCUK SAĞLIĞINDA KRİTİK ROL OYNAR

        Çocuklar sık sık ellerini ağızlarına götürdükleri için mikroplara karşı daha savunmasızdır. Küçük yaşta kazandırılan el yıkama alışkanlığı, yaşam boyu sürecek sağlıklı davranışların temelini oluşturur.

        20 SANİYE KURALI

        Etkili bir temizlik için eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ovalanmalıdır. Bu süre, sabunun mikropları parçalayarak uzaklaştırması ve sürtünmenin kirleri çözmesi için gereklidir.

        BASİT, UCUZ VE ETKİLİ BİR KORUNMA YÖNTEMİDİR

        El yıkamak için yalnızca sabun ve temiz su yeterlidir. Antibakteriyel ürünler olmadan da doğru teknikle yapılan yıkama, mikropların büyük kısmını uzaklaştırır.

        REKLAM

        DOĞRU EL YIKAMA TEKNİĞİ

        - Eller temiz ve tercihen ılık suyla tamamen ıslatılır.

        - Avuç içine yeterli miktarda sabun alınır.

        - Avuç içleri birbirine sürtülerek köpürtülür.

        - El sırtları karşılıklı olarak ovalanır.

        - Parmak araları iç içe geçirilerek temizlenir.

        - Parmak uçları ve tırnak dipleri dikkatlice ovalanır.

        - Başparmaklar dairesel hareketlerle yıkanır.

        - Bilekler sabunlanır.

        - Eller en az 20 saniye boyunca ovalandıktan sonra bol su ile durulanır.

        - Temiz bir kağıt havlu veya havlu ile kurulanır.

        - Mümkünse musluk kağıt havlu yardımıyla kapatılır.

        Sonuç olarak el yıkama, sağlığımızı korumanın en temel ve en güçlü yollarından biridir. Düzenli ve doğru uygulandığında hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasına büyük katkı sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

        İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı