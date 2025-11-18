Gösteri dünyasının ünlü ikizleri 89 yaşında aynı anda hayatlarına son verdi
Sahnede Frank Sinatra, Fred Astaire gibi isimlerle çalışan, gösteri dünyasının ünlü ikizleri Alice ve Ellen Kessler kardeşler, 89 yaşında ötenazi ile hayatlarına son verme kararı aldı
1950'li ve 1960'lı yıllarda sahnede şarkı söyleyip dans eden ve aynı zamanda oyunculuk da yapan Kessler kardeşler, kendi istekleriyle aynı anda yaşamlarına son verdi.
Hayatlarına aynı anda son verme kararı alan Alman kardeşler, Münih'teki evlerinin yakınında bulunan bir hastanede ötenaziyle son nefeslerini verdi. Aynı gün doğan ve aynı gün ölmek isteyen Alice ve Ellen Kessler kardeşler, 89 yaşında hayata veda etti.
İkizler, kariyerleri boyunca Frank Sinatra, Fred Astaire, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Bing Crosby ve Eddie Fisher ile birlikte çalıştı.
1936'da Almanya'nın Nerchau bölgesinde doğan kız kardeşler, 6 yaşında bale derslerine başladı ve 11 yaşındayken Leipzig Operası'nın çocuk bale programına katıldı. 1952'de, kardeşler 16 yaşındayken, evebeynleriyle birlikte Doğu Almanya'dan kaçtı. Düsseldorf'a giden kardeşler, Palladium'da gösteri yaptı, daha sonra Paris'teki ünlü müzikal sahnesi Lido'da sahneye çıktı.
1959'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda Batı Almanya'yı temsil eden ikizler, yarışmada sekizinci oldu. Üç yıl sonra İtalya'ya yerleşen Kessler kardeşler, kariyerlerine bu ülkede devam etti. Playboy'a poz verdiler ve zamanla Avrupa'nın dışında, ABD'de de tanınır hale geldiler.
'The Count of Luxemburg', 'Love and the Frenchwoman', 'Erik the Conqueror', 'Wedding Night in Paradise' ve 'Dead Woman from Beverly Hills' filmlerinde oyunculuk yapan ikizler, 1986'da yeniden Almanya'ya döndü. Geçen yıl Bild gazetesine konuşan Kessler kardeşler, öldüklerinde küllerinin aynı kap içinde anneleri ve Yello isimli köpeklerinin yanına gömülmesini istediklerini söyledi.