1950'li ve 1960'lı yıllarda sahnede şarkı söyleyip dans eden ve aynı zamanda oyunculuk da yapan Kessler kardeşler, kendi istekleriyle aynı anda yaşamlarına son verdi.

Hayatlarına aynı anda son verme kararı alan Alman kardeşler, Münih'teki evlerinin yakınında bulunan bir hastanede ötenaziyle son nefeslerini verdi. Aynı gün doğan ve aynı gün ölmek isteyen Alice ve Ellen Kessler kardeşler, 89 yaşında hayata veda etti.

İkizler, kariyerleri boyunca Frank Sinatra, Fred Astaire, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Bing Crosby ve Eddie Fisher ile birlikte çalıştı.

1936'da Almanya'nın Nerchau bölgesinde doğan kız kardeşler, 6 yaşında bale derslerine başladı ve 11 yaşındayken Leipzig Operası'nın çocuk bale programına katıldı. 1952'de, kardeşler 16 yaşındayken, evebeynleriyle birlikte Doğu Almanya'dan kaçtı. Düsseldorf'a giden kardeşler, Palladium'da gösteri yaptı, daha sonra Paris'teki ünlü müzikal sahnesi Lido'da sahneye çıktı.

1959'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda Batı Almanya'yı temsil eden ikizler, yarışmada sekizinci oldu. Üç yıl sonra İtalya'ya yerleşen Kessler kardeşler, kariyerlerine bu ülkede devam etti. Playboy'a poz verdiler ve zamanla Avrupa'nın dışında, ABD'de de tanınır hale geldiler.