Gösteriler eşliğinde gala

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği, cuma günü vizyondaki yerini almaya hazırlanan "Efes’in Sırrı" filminin galası, 11 Ocak Pazar günü Zorlu PSM’de renkli şovlar eşliğinde, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Misafirler bando takımı eşliğinde eğlenirken, akrobasi gösterileri çocukların büyük ilgisini çekti. Severek takip ettiği ünlü isimler ile buluşan minik seyirciler, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi ve büyük bir heyecanla filmi izledi.

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Polat Yağcı (Yapımcı): Çok güzel bir film oldu. Gördüğünüz gibi ekip zaten muhteşem bir iş çıkardı. Serinin ilk filmi "Efes’in Sırrı", bunun ikincisi "Kapadokya’nın Sırrı", üçüncüsü ise "Göbeklitepe’nin Sırrı" olarak üçlü bir seri olacak. Herkesin gönül rahatlığıyla sinemada izleyebileceği, gerçekten film tadında bir film oldu.

Ahsen Yağcı - Nazlı Yağcı - Derin Yağcı - Polat Yağcı

Gökhan Tiryaki (Yönetmen): Set mükemmeldi. Yaş skalası, tecrübe skalası çok genişti ve hepsi çok ustaydı. Bütün oyuncularımız söylenecek her şeyi söylediler. Sinema yapmak çok güzel. Bunu sağladığı için yapımcımız Polat Bey’e gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir iş çıkardı. Oyuncular mükemmel, film mükemmel. Herkesi bekliyoruz. Daha önce bu kadar çok çocuk oyuncunun bir arada olduğu bir projede çalışmamıştım ama benim için harika bir deneyimdi. Onlardan çok şey öğrendim, işime dair de çok şey kattılar. İnşallah onlar da bizden mutlu olmuştur.

Ecem Erkek: Filmimizin kadrosunu görüyorsunuz, güler yüzler, çocuklar… Gerçekten çok iyi bir film çıkardık. Arkadaşlarımız, çocuklar çok çalıştı. Onların gülümsemesi kadar güzel bir film oldu. Onur Buldu: Fantastik macera türünde, ailecek izlenebilecek, çocuklara çok güzel cümlesi olan bir film. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzeldi. Yönetmenimiz Gökhan abiyle çalışmak da çok keyifliydi. Bence çok güzel bir film oldu. Umarım sinemada da karşılığını bulur ve yeteri kadar izlenir. Erdem Yener: Tarihi değerlerimizi fantastik bir hikayeyle çok sıcak, hem macera hem de biraz neşeli bir aile filmiyle anlatmış olduk. Herkesi 16 Ocak’ta sinemalara bekliyoruz. Sarp Apak: Küçük kardeşlerimizin star olduğu, bizlerin ise yan parçaları olduğumuz bir film. Onlarla çalışmak çok keyifliydi. Sinemada çok sevileceğine inandığım bir film. Sömestr haftasında herkes ailecek gidip izleyebilir. Efes’i çekimlerde görünce çocukluğumdan sonra ilk kez tekrar gördüğümü fark ettim. Herkese bu filmi izledikten sonra bir de Efes turu yapmalarını tavsiye ediyorum.

