Göteborg - Malmö FF maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Göteborg, 04 Kasım 2018 Pazar günü Malmö FF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Göteborg 28 puanla 13. sırada, Malmö FF 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Malmö FF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 522 kodlu maçı oynayanlar; Göteborg galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Malmö FF galibiyet oranı 1.40. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Göteborg son haftadaki Sundsvall müsabasında 0-3 yenildi.

Malmö FF ise Hacken maçında 1-2 yenildi.

Göteborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Göteborg, kendi sahasında 20 gol attı, 23 gol yedi.

Malmö FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Malmö FF, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ