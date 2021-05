Göynük'te her an bir huzur ortamı bulunduğunu dile getiren Çankaya, "Göynük'te insanların rahat nefes alabileceği her ortam mevcut. Aynı zamanda manevi ortam da mevcut. Akşemseddin Hazretlerinin, Ömer Sekkin Hazretlerinin ve evliyaların varlığı, kültürünün Osmanlı kültürü olması itibarıyla da Göynük'te bir huzur ortamı hakim" ifadelerini kullandı.