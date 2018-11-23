Albayrak Holding'in sanayi şirketi TÜMOSAN Motor ve Traktor'ün geliştirdiği zırhlı askeri aracı Pusat, MÜSIAD EXPO'da görücüye çıktı. Fuar kapsamındaki yüksek teknoloji ürünlerinin yer aldığı standda sergilenen Pusat'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ziyaretçilerden de tam not aldı.
SAVUNMA SANAYİİNİN İLK BAĞIMSIZ ARACI
Yeni Şafak Gazetesi'nden Murat Palavar'ın haberinde, TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gün, aracın, savunma sanayiinin ilk özgün ve herhangi bir lisans kısıtlaması olmaksızın hizmet verecek bağımsız, yerli ve milli bir savunma sanayi ürünü olacağını söyledi. Gün, Pusat'ın 2019 yılında tüm testleri tamamlamış ve savunma sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden donatılmış haliyle hazır hale geleceğini vurguladı.
BALİSTİK VE MAYIN TESTLERİNE GiRECEK
Volkan Gün, 2019'un ilk yarısında, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istekleri doğrultusunda Pusat'ın balistik ve mayın testlerine gireceğini kaydetti. Gün, "Pusat balistik testlere girecek. Gerçek mühimmatlar ile test süreci başlayacak. Çeşitli mayın testlerine tabi tutulacak" dedi.
ARAÇ ÇOK YERLİ MOTORU OLAN YOK
Tümosan Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, Pusat’ın motor, transmisyon ve güç aktarma organlarının fuarda sergilemelerindeki amaçlarını açıkladı. Gün, savunma sanayiinde üretilen çok sayıda araç olduğunu ama motorlarının yerli olmadığını kaydetti. MÜSİAD EXPO’da çalışmalarından bahseden Gün, “Buradaki amacınız özellikle alt sistem ve güç grubunu sergilemek. Çünkü TÜMOSAN bu anlamda Türkiye’de yerli motor, transmisyon ve aktarma organları üretimi yapan tek firma. Bu kabiliyetimizi sergilemek adına fuara Pusat aracının yürür platformu ile katıldık” dedi.
8 SİLİNDİRLİ MOTOR İÇİN GERİ SAYIM
Şirketin güç ve aktarma organları alanındaki geldiği seviyeden bahseden Gün, 8 silindirli motor projelerinde detay tasarım aşamasına gelindiğini açıkladı. Fuarda 360 beygir, 4 silindirli dizel motorun sergilendiğini ifade eden Gün, “6 silindirli 450 ve 500 beygir üzeri motorların kullanımı için bir savunma sanayii firması ile görüşme halinde olunduğunu kaydetti. 8 silindirli motor tasarımında da detay tasarım ve prototipleme aşamasına geldik. Tasarım sürecinin yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. TÜMOSAN 1976 yılından bu yana kabiliyetini askeri araçlara da yansıtıyor” diye konuştu.
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