Gözde Akpınar, Gain uygulamasının kendi yayın akışı olan, daha büyük ölçüde 1-20 dakika aralığında farklı içerikler ve kategoriler sunan, kendi yayın akışı dışında da kişiyi tanıyan ve akışta kişinin tercihlerini göz önüne alan bir platform olduğunu söylüyor.