Göz kanlanması, göz damarlarında oluşan genişleme ve kan toplanması sonucunda yüzeyde oluşan kanlanma ve kızarıklıktır. Tek göz ya da iki gözde de oluşabilir. Toz alerjileri, gözün kuruması ve alerji nedenleri ile ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında tıbbi bir takım rahatsızlıkların neticesinde de ortaya çıkıyor olabilmektedir. Subkonjonktival kanama olması halinde göz akı tamamen kanlanır. Zararlı bir durum yaratmaz.

Enfeksiyon nedeni ile oluşması kaşıntı, yanma, bulanık görme ve akıntı gibi belirtilerde gösterir. Bazı kanamalar kısa süreli dinlenmeyle geçer ancak bazıları ise tedavi gerektirebilir. Bu tarz bir belirtiler oluşması halinde doktora gidene kadar kesinlikle elle müdahale edilmemelidir.

Göz kanlanmalarında altta yatan bir hastalık nedeni ile oluşması halinde önemsenerek o konuda hekimden bir yardım almak gerekebilir. Her şekilde oluşan kanlanma kesinlikle önemli bir durum arz eder.

Göz Kanlanmasının Nedenleri Nelerdir?

Göz kanlanması; göze kan oturması, gözün içinde kanlanma, damarların ortaya çıkması ile birçok nedenden oluşabilmektedir.

Alerjik reaksiyonlar

Akut glokom

Sigara ve alkol kullanmak

Blefarit(kirpik dibi iltihabı)

Gözyaşı kanal tıkanıklığı

Güneşte çok kalmak

Göz kuruluğu

Konjonktivite

Kontak lensler

Hamilelik durumu

Kornea Ülseri

Romatolojik hastalıklar

Tiroid hastalıkları

Subkonjonktival kanama

Göze bir madde ya da cisim kaçması

Uykusuzluk

Aşırı göz yorgunluğu( bilgisayar ve tv ekranına bakmak)

Üveit

Yüksek tansiyon

Göz kanlanmasının bu nedenlerden kaynaklanıyor olması; kanama olması halinde aciliyet gerektirmesi nedeni ile hemen bir göz doktoruna muayene olarak sebebi araştırılmalıdır. Çünkü önemli bir organ olan gözümüzün basit geçiştirmeler ile ortaya daha kötü sonuçlar çıkartabileceğini unutmamak gereklidir.