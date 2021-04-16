Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gözde Türker, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Köpeği Venüs ile objektiflere yansıyan Türker, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Rol aldığı dizi ile ilgili konuşan oyuncu, "Kötü karakter olmama rağmen çok sevildim. Çok mutluyum" dedi.