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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi GÖZDE yüksek hızlı hedefi vurdu - Savunma Sanayi Haberleri

        GÖZDE yüksek hızlı hedefi vurdu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen "GÖZDE Güdüm Kiti"nin, yüksek hızda hareket eden bir otomobili tam isabetle vurduğu anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:25
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        GÖZDE yüksek hızlı hedefi vurdu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, "GÖZDE Güdüm Kiti"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

        Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kacır, GÖZDE'nin ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi imha eden güdüm kiti olduğunu belirtti. Kacır paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen 'GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu."

        Atışlı test faaliyeti, GÖZDE'nin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu. Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.

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