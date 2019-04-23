Devlet, tasarruf ve gelir artırıcı önlemler için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşları tasarruf önlemleri ve gelir artırıcı kalemler üzerinde çalışma yapıyor. Bakanlıklar, önce ilgili ve ilişkili genel müdürlükler ve birimlerle bir toplantı yaptı. Daha sonra Maliye ve Hazine Bakanlığı ile toplantı yapılacak ve atılacak adımlar belirlenecek.

Ulaştırma Bakanlığı’nda da ilgili birimlerin yanı sıra PTT, TCDD Taşımacılık ve Karayolları Genel Müdürlüğü bazı çalışmalar yaptı. Bu kapsamda en çok merak edilen konu, devletin işlettiği köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri oldu.

350 MİLYON TL DOLAYINDA EK GELİR SAĞLANABİLİR

Karayolları Genel Müdürlüğü, bir dizi tasarruf önleminin yanı sıra köprü ve otoyollara 2019 yılı için belirlenen “yeniden değerleme oranı”nda yüzde 23.73 zam yapılması halinde yıllık 350 milyon TL dolayında ek gelir elde edilebileceğini hesapladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne göre, devletin işlettiği köprü ve otoyollara bir süredir zam yapılmıyor, bu nedenle özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla ile kamunun kontrolünde bulunan köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde makas açıldı.



Peki, bu çalışma çerçevesinde köprü ve otoyollarda bir zam söz konusu mu? Birinci aşamada, Karayolları’nın dahil tasarruf ve gelir artırıcı çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ele alınacak. Bu toplantıdan çıkacak karar önemli ve tayin edici. Ancak, Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuya ilişkin duruşu net: “Biz, planlamamızı bu yıl artış olmayacak biçimde yaptık.”