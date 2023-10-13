Gözler KYK burs başvuru sonucunda! 2023 KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sürecinin GSB e-Devlet uzantısı üzerinden geçtiğimiz gün başlamasının ardından başvuruda bulunanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili detaylar...
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve başvuru sürecinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili detaylar...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.
KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?
12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak başvuruların biteceği 19 Ekim'den itibaren iki hafta içerisinde sonuçların açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.