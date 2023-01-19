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LGS tarihi açıklandı mı, 2023 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılıyor. 2022 yılında 5 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın bu sene ne zaman yapılacağı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte, 2023 LGS sınav ve başvuru takvimine ilişkin merak edilenler...

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  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı ocak ayı LGS örnek soru kitapçıkları resmi internet sayfasından yayınlandı. Soruların yayınlanmasıyla LGS 2023 tarihi gündeme geldi. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 2023 LGS sınav ve başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihi...
  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ortaöğrenim gören öğrencilerin, liseye geçmesi için uygulanan LGS, her sene gerçekleştiriliyor. LGS 2023 tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl, 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde yapılan LGS'nin, bu sene 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.
  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    LGS SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

    İki oturum şeklinde yapılacak olan LGS'de 90 sorunun yer alacağı LGS 2023'te; sözel adaylara 50 soru, sayısal adaylara ise 40 soru sorulması bekleniyor.
  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Liselere Geçiş Sınavı başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl otomatik olarak tamamlandı. Bu yılda başvuru işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılması bekleniyor. Otomatik başvuru işlemleri, yurt içinde eğitim alan tüm 8’nci sınıf öğrencileri için gerçekleştiriliyor. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim alan öğrenciler, kılavuzda bulunan formu doldurarak başvuru yapacak.
  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    MEB OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

    2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ocak ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. 
  • Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?

    Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

    OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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