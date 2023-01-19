LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl otomatik olarak tamamlandı. Bu yılda başvuru işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılması bekleniyor. Otomatik başvuru işlemleri, yurt içinde eğitim alan tüm 8’nci sınıf öğrencileri için gerçekleştiriliyor. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim alan öğrenciler, kılavuzda bulunan formu doldurarak başvuru yapacak.