Gözler Oğlak Dönencesi'nde! Yılın en uzun gecesi için geri sayım başladı!

Gözler Oğlak Dönencesi'nde! Yılın en uzun gecesi için geri sayım başladı!

Yılın en uzun gecesinin yaşanacağı ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı kuzey yarım kürede bugünden itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor.

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

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EN UZUN GECE BU YIL NE ZAMAN?

Kuzey yarımkürede Bu yıl yani 2023 kış gündönümü 21 Aralık Perşembe'yi 22 Aralık Cuma'ya bağlayan gece Türkiye saati ile saat 03.28'de Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle yaşanacak.

Türkiye'de ise 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Sinop’ta, en kısa gece ise 14 saat ile Güney’deki Hatay’da gözlemlenecek.