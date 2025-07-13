Göztepe: 1 - Rijeka: 0 | MAÇ SONUCU

Göztepe yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürürken, ikinci özel maçında Hırvat ekibi Rijeka'yı 1-0 mağlup etti.

Göz-Göz'e galibiyeti getiren golü 28'inci dakikada Tijanic kaydetti. Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya; Lis, Bokele, Godoi, Taha, Uğur Kaan, Arda, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ilk 11 ile çıkarken, Avrupa'nın birçok takımının transfer listesinde yer alan Brezilyalı golcü Romulo ise süre almadı.