Göztepe: 3 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa, 3-3 berabere kaldı. Toplam 6 golün atıldığı ve temposu yüksek olan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Bu sonuçla beraber Göztepe haftayı 47, 90+5. dakikada Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kasımpaşa ise 28 puanla tamamladı.
Giriş: 12.04.2026 - 19:03
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Isonem Park'ta oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
İstanbul temsilcisinin gollerini 45+1'de Ben Ouanes, 52 ve 69. dakikalarda Adrian Benedyczak attı. Ev sahibinin gollerini ise 24'te Juan, 82'de penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Malcom Bokele kaydetti.
Lacivert Beyazlılar'da forma giyen Kerem Demirbay, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 47'ye, Kasımpaşa ise 28'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlayacak.
