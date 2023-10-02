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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe - Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Göztepe - Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı Adanaspor'u Ogün Bayrak'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:11
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        Göztepe tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Barış Çiçeksoyu

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 81 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ali Dere), Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Tijanic, Palmer (Dk. 69 Aliou Traore), Mame Diouf (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş)

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Yepie (Dk. 46 Ayuk), Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 81 Hakkı Türker), Lukaku (Dk. 67 Diakite), Serhat Kot (Dk. 67 Champness), Oberlin (Dk. 46 Fernandes)

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        Gol: Dk. 52 Ogün Bayrak (Göztepe)

        Kırmızı kart: Dk. 84 Fatih Kurucuk (Adanaspor)

        Sarı kart: Dk. 79 Ogün Bayrak (Göztepe)

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