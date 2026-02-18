Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi hücüm telaşı!

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş karşısına çıkacak Göztepe'de hücum telaşı başladı. Sakatlıklar nedeniyle geçen hafta iç sahada golsüz beraberlikle sona eren Kayserispor maçında forma giyemeyen Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yanı sıra orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun yokluğunda büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi seferber oldu.

Yoğun tedavi programına dahil edilen 3 oyuncunun şu an için Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Efkan ve Jeferson'a göre Juan'ın sakatlığının daha hafif olduğu, Brezilyalı forvetin kendini idmanlarda deneyeceği kaydedildi. Sağ bek Arda Okan ve İsviçreli orta saha Alexis Antunes'in ise tamamen iyileşmesi teknik ekibi bir nebze de olsa rahatlattı. Kayserispor maçının sonlarına doğru oyuna giren iki oyuncunun Beşiktaş müsabakasında tam hazır olacağı ifade edildi. Arda Okan'ın ilk 11'e geri döneceği, Antunes'in ise hamle oyuncusu olarak değerlendirileceği vurgulandı.