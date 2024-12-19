Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Datro Fofana ameliyat oldu - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Datro Fofana ameliyat oldu

        Beşiktaş maçında sakatlanan Göztepe'nin forvet oyuncusu Datro Fofana, ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'de Datro Fofana ameliyat oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de bu sezon sakatlıklardan dolayı çok fazla sıkıntı yaşayan Göztepe’de sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu Datro Fofana da ameliyat oldu.

        Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş maçının 63. dakikasında Juan’ın yerine oyuna dahil olan Fofana, girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrasında devam edememişti.

        Yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmasına karar verilen Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

        Göztepe ve Chelsea tarafına teşekkür ettiğini vurgulayan bir paylaşım yapan Fofana, "Şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Doktorlara ve Göztepe ile Chelsea tarafında bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese söz veriyorum bu sakatlıktan daha da güçlü bir şekilde geri döneceğim. Şimdi tedavi olup iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

        21 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Bu sezon Göztepe formasıyla 288 dakika süre alan Datro Fofana, 2 gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!