Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen deneyimli kanat oyuncusu attığı 7 golle iyi bir performans sergilerken, geçen sezon 5 kez fileleri sarsan Tayfur'u geride bıraktı. İlk kez 2-0 kazanılan Kayserispor müsabakasında siftah yapan 31 yaşındaki Yasin, Trabzonspor (2), Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor karşılaşmalarını boş geçmedi.

Aynı zamanda Kayserispor ve Konyaspor maçlarında asist de yapan Yasin, 12 maçta toplam 1005 dakika süre aldı. Yasin'in ardından Alpaslan 2 golle en skorer yerli isim oldu. Halil Akbunar da 1-0 kazanılan Fenerbahçe mücadelesinde ağları sarsmıştı. Göztepe'nin Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonunda ise yerli golcü Umut Nayir 29 maçta 13 gol atmayı başarmıştı. Şu an Bursaspor forması giyen Umut, Türkiye Kupası'nda da 5 kez gol sevinci yaşamıştı. Ligde 18 puanla 8. sırada yer alan Göztepe, milli aranın ardından lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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