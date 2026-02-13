Göztepe'de Juan şoku!

Süper Lig'de pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de sakatlık geçiren Brezilyalı golcü Juan'ın büyük ihtimalle forma giyemeyeceği ifade edildi. Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor.

Ağrıları bulunan Polonyalı kaptan kaleci Mateusz Lis'in ise oynamasında bir engel bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan tedavileri süren orta saha oyuncularından Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumlarının maç günü netleşeceği bildirildi.