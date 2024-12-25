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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Romulo ve Tijanic yıldızlaştı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Romulo ve Tijanic yıldızlaştı!

        Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ve Sloven orta saha David Tijanic yıldızlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:52
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        Göztepe'de Romulo ve Tijanic yıldızlaştı!
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ve Sloven orta saha David Tijanic yıldızlaştı.

        Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılılarda iki oyuncu hem lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sırtlayan oyuncular oldu. Romulo, Süper Lig'de 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. 22 yaşındaki Sambacı, Bucaspor 1928'le oynanan kupa maçında da 1 kez ağları sarstı ve 1 de gol pası verdi.

        Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan ve satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunan Romulo'nun değeri de yükseldi. Göztepe'ye geldiğinde 2 milyon euro değere sahip olan Romulo'nun piyasa değeri 3 milyon 700 bin euro seviyesine çıktı.

        Göztepe'ye 2021 yılında rekor bonservis ücretiyle gelen orta saha Tijanic de sezonun ilk yarısında kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşadı. Yıllardır Göztepe'nin bonservisli futbolcusu olan Tijanic, bu sezona kadar bir türlü istikrar yakalayamadı. Neredeyse her sezon devre arasında Suudi Arabistan'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu kendini kanıtlayıp takımın yıldızları arasına adını yazdırdı. Süper Lig'de ağları 4 kez havalandıran Tijanic 6 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu asist krallığında Fenerbahçeli Tadic ile birlikte ilk sırada yer aldı. Tijanic, Türkiye Kupası'nda da Bucaspor 1928 maçını boş geçmeyip fileleri 1 kez sarstı. Romulo ve Tijanic'in önderliğinde hücumda çok etkili olan Göztepe'de diğer oyunculardan Juan 3 gol attı, 2 kez gol pası verdi. Çapraz bağlarından sakatlanan Solet ve Fofana 2'şer kez fileleri sarsarken, Japon orta saha Matsuki ligde ve kupada 2 gol attı, toplam 4 asist yaptı.

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