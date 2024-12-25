Göztepe'de Romulo ve Tijanic yıldızlaştı!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo Cardoso ve Sloven orta saha David Tijanic yıldızlaştı.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılılarda iki oyuncu hem lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını sırtlayan oyuncular oldu. Romulo, Süper Lig'de 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. 22 yaşındaki Sambacı, Bucaspor 1928'le oynanan kupa maçında da 1 kez ağları sarstı ve 1 de gol pası verdi.

Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan ve satın alma opsiyonu Göztepe'de bulunan Romulo'nun değeri de yükseldi. Göztepe'ye geldiğinde 2 milyon euro değere sahip olan Romulo'nun piyasa değeri 3 milyon 700 bin euro seviyesine çıktı.