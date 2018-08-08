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Göztepe'de yeni kaptan Beto

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona pazar günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçla başlayacak Göztepe'de kaptanlık görevine getirilen kaleci Beto'ya verildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:28:56 | Güncelleme:

Göztepe'nin başarısında büyük yeri olan Beto'ya kaptanlık pazu bandı verildi. Beto; "Büyük gurur yaşadığını söyledi. Kariyerinde birçok başarı yer alan, dünyanın önemli takımlarında da kaptanlık yaptığını ifade eden Beto, "Göztepe gibi şanlı bir geçmişe sahip bir kulübün kaptanlığına getirilmek beni çok sevindirdi. En iyi şekilde camiamıza layık olacağım, bu takım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. 

Kaptanlığın kendisine ekstra bir sorumluluk yüklemediğini belirten Portekizli file bekçisi, "Zaten hapimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Karakterimden dolayı kaptanlığa yatkınım. Güzel taraftarımızla çok güzel bir bağ kurduk. Kaptanlık görevimde Göztepe için elimden geleni yapacağım" dedi. Zor bir sezona daha başlayacaklarını söyleyen 36 yaşındaki kaleci, ligde kalıcı olacaklarını ve Yeni Malatyaspor maçını kazanıp iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Rusya'daki Dünya Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alan Beto, kariyerinde Sevilla ile 2, Porto ile 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.


BEKTAŞ: "EKSİKLERİMİZİ KAPATIYORUZ" 

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır bir şekilde çıkacaklarını söyledi. Hem Erzurum hem de Hollanda kamplarının çok iyi geçtiğini vurgulayan genç teknik adam, "Herkes çalışması gerektiği gibi çalıştı. Hazırlık maçlarından skordan ziyade oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çaba gösterdi. Yasin, Deniz ve Titi gibi futbolcuları transfer edip eksik bölgelerimizi kapattık. Bir iki mevkiye daha takviye yapacağız. Kamp dönemihi hiçbir ciddi sakatlık vermeden tamamlamak sevindirici. Sadece Ghilas'ın biraz sakatlık sorunu var. Ghilas sakatlık nedeniyle iyi kamp dönemi geçiremedi. Hücumsal anlamda tek faktörümüzdü. Deniz Kadah var ama o daha çok forvet arkası oynuyor. Ghilas'ı Yeni Malatyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz, belki kendisi süre alır" yorumunda bulundu.

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