Ballon Dor ödül töreni ne zaman, saat kaçta?

STAT: Gürsel Aksel Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

YEDEKLER: Ertuğrul, Sosa, Rossi, Berisha, Pelkas, Gustavo, Osayi, Muhammed, Nazım, Szalai

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.