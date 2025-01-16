Göztepe, Fofana'yla yolları ayırıyor!

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alarak başarılı sonuçlara imza atan Göztepe, ara transfer dönemi için harekete geçti.

Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 20 yaşındaki golcü Emerson ile söz kesen sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını boşaltmak için kolları sıvadı. Mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana ile yol ayrımına geldi.

Ligin 15'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Adana Demirspor maçında sol dizinden sakatlanıp ardından çapraz bağ ameliyatı olarak sezonu kapayan Fildişi Sahilli oyuncu ile en kısa sürede resmen vedalaşılacağı kaydedildi. Sezonun geri kalanında Fofana'dan yararlanamayacak olan Göz-Göz'de Antalyaspor müsabakasına kadar Emerson ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen 22 yaşındaki Fofana, 9 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de görev alan oyuncu kısa süre oynamasına rağmen çok kritik 2 gol kaydetti.