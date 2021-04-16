Göztepe Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Göztepe Galatasaray maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Galatasaray maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Göztepe : İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Tripic, Jahovic

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.