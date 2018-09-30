Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle çıkış yakalayan Göztepe, Atiker Konyaspor'u 7. hafta mücadelesinde konuk ediyor. Hafta boyunca gündemi meşgul eden tropik fırtınanın yön değiştirerek Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerinde hakaret etmesiyle birlikte İzmir'de korkulan olmadı. Ancak tropik fırtınanın etkisiyle alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Göztepe - Atiker Konyaspor maçı da bundan nasibini aldı.

Maçtan yaklaşık 4 saat önce 22 derece sıcaklığın bulunduğu ve yağış ihtimalinin az göründüğü Bornova'da maç saatine gelindiğinde yoğun yağmur yağışı başladı. Hakem Mete Kalkavan maçı oynatma kararı aldı ve ilk düdük geldi.

Göztepe-Konyaspor maçının 3. dakikasında stat ışıklarının kesilmesi üzerine karşılaşma durdu. Hakem Mete Kalkavan, ışıklar kesilmesine rağmen maçı oynatmaya karar verdi.

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 30, 2018

Yeniden başlayan oyun, 5. dakikada bir kez daha durdu. Mücadelede top patladı ve yeni topun gönderilmesiyle beraber maç tekrar başladı.

Yoğun yağışın bulunduğu stadyumda zemin bölge bölge oldukça ağırlaşmış durumda.

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