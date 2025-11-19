Habertürk
        Göztepe'nin gol umudu Juan! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'nin gol umudu Juan!

        Süper Lig'de milli ara sonrası pazar günü saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor ile İzmir ekibi karşılaşacak.

        Giriş: 19.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:44
        Göztepe'nin gol umudu Juan!
        Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü saat 14.30'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de tüm gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi.

        Son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan 23 yaşındaki Sambacı yine teknik direktör Stanimir Stoilov'un en önemli gol kozu olacak.

        Sezona istediği gibi başlayamayan Juan Silva son haftalarda rakiplerin korkulu rüyası oldu.

        Son 7 maçında 5 gol atan Juan, takımına çok kritik puanlar kazandırdı. İlk olarak iç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında siftah yapan Brezilyalı golcü, ardından 1-0 galip gelinen RAMS Başakşehir karşılaşmasında topu ağlara gönderdi.

        Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü 1-0 sona eren Gençlerbirliği maçında yine rakip kaleciyi avlarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atarak 2-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu.

