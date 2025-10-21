Göztepe, skor üretmekte zorlanıyor!

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada yenilgi yaşamayan Göztepe, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ancak sarı-kırmızılılar, 9. haftada konuk olduğu Alanyaspor karşısında ise istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi, böylece sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutsa da gol yollarında etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılılar, son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon birçok karşılaşmada oyuna hükmetmesine rağmen skora gitmekte zorlanan Göztepe, Alanya deplasmanında da aynı senaryoyu yaşadı. Bulgar çalıştırıcı da birçok maç sonu basın toplantısında bu konuya değinerek üretmekte zorlandıklarını ve bu durumu geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

11 ŞUTTA 1 GOL ÜRETİLİYOR Bu sezon skor üretme konusunda sorunlar yaşayan Göztepe, buna rağmen rakip kaleye şut atma konusunda etkileyici bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar oynadığı maçlarda Rizespor’a 17, Fenerbahçe’ye 12, Karagümrük’e 16, Konyaspor’a 18, Kayserispor’a 13, Beşiktaş’a 13, Eyüpspor’a 16, Başakşehir’e 9 ve son olarak Alanyaspor kalesine karşı 10 şut çekti. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu karşılaşmalarda toplamda 124 şut üretti ancak bu yüksek şut sayısına rağmen yalnızca 11 gol kaydedebilen İzmir ekibi, maç başına ortalama 11 şutta 1 gol bulabildi.