ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 16 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı son durum...

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