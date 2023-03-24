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Haberler Altın Gram altın sıçrayan dolarla rekor kırdı
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Gram altında yeni rekor

Sabah saatlerinde kısa süreliğine dolar/TL'nin 19.05'ten 19.26'ya çıkmasıyla gram altın 1.233 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı

Gram altın sıçrayan dolarla rekor kırdı
HABERTURK.COM

Bugün piyasa açılışından önce kurda kısa süreli sert bir yükseliş yaşandı. Dolar/TL 8.50 civarında 19.05'ten 19.26'ya kadar yükseldi.

Bu da ons fiyatında önemli bir hareket olmasa da yurtiçinde gram altının rekor seviyeye yükselmesine yol açtı. Dolarda ani yükseliş yaşandığı sırada gram altın fiyatı da 1.220 liradan 1.233 liraya kadar çıktı.

Daha sonra doların 19.06 liraya çekilmesiyle gram altın da 1.217 liraya geriledi.

Dünü 1.993 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. TSİ 12.35 itibarıyla spot piyasada 1.992 dolardan işlem gördü.

Şubat ayını 1.826 dolardan kapatan altının ons fiyatı özellikle ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflası ve Avrupa'da Credit Suisse'de yaşanan çöküş nedeniyle bankacılık sektörüne yönelik endişelerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

Merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmesine rağmen artan belirsizlikler 'güvenli liman' altına talebi artırdı. Analistler ons fiyatında 2.000 doların kritik bir eşik haline geldiğini ve piyasalar tarafından bu seviyenin takip edildiğini belirtti. Şu ana kadar kalıcı olarak bu seviye kırılamazken talebin yeterli desteği sağlamaması durumunda 1.970 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

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