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Gran Canaria Türk Telekom final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 EuroCup finali için beklenen gün geldi çattı. Temsilcimiz Türk Telekom, deplasmanda İspanyol ekibi Gran Canaria karşısında Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Yarı finalde Ukrayna takımı Prometey'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran mavi beyazlılar, finali kazanması halinde 2023-2024 sezonunda EuroLeague'de oynama hakkı da kazanacak. İşte, Gran Canaria Türk Telekom final maçı için bilgiler...

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  • Gran Canaria Türk Telekom final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Gran Canaria Türk Telekom EuroCup final maçı için geri sayım başlamış durumda. Bugün saat 22:00'de oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Türk Telekom, ülkemize 3. EuroCup şampiyonluğunu getirmek için sahaya çıkacak. İşte, zorlu karşılaşmaya dair bilgiler...
  • Gran Canaria Türk Telekom final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GRAN CANARIA TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gran Canaria Türk Telekom basketbol maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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  • Gran Canaria Türk Telekom final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM, TÜRKİYE'YE 3. EUROCUP ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRMEK İSTİYOR

    Bu akşam EuroCup şampiyonluğu için Gran Canaria karşısına çıkacak Türk Telekom, rakibini mağlup etmesi halinde Galatasaray ve Darüşşafaka'dan sonra kupayı kazanan 3. Türk takımı olmuş olacak.
  • Gran Canaria Türk Telekom final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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