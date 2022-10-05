Amerika dışında bir yıldan fazla uzun süredir bulunup bulunmadığınıza dair bir yönetmelik vardır. Kısa süreli seyahatler sorun çıkarmazken bazı durumlarda Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sizin yurtdışında kalma niyetinizin geçici olup olmadığını, Amerika’da ailevi bağlarınızın bulunup bulunmadığını, Amerika’da çalışıyorsanız işinizi devam ettirip ettirmediğinizi, vergilerinizi ödeyip ödemediğinizi veya daimi ikametinize göre geri dönüp dönmeyeceğinizi sorgulamaktadır.

Amerika’da yer alan posta adresiniz, banka hesabınız, ehliyetiniz ve mülkünüz gibi etkenler ülke dışında bulunmanızın geçici olduğunu gösteren etkenlerdendir.