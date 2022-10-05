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Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular?

Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card çıkan vatandaşların ne yapması gerekir? Green Card sahibi olanlar eşlerini ABD'ye götürebiliyor mu? İşte sıkça sorulan soruların cevabı...

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  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    GREEN CARD İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

    1. Amerika’da Yasal Oturum İzin Sahibinin (Green Card sahibi) yasal hak ve sorumlulukları nelerdir?

    Green Card sahibi olan kişilerin yasal hak ve sorumluluklarını öğrenmek için 

    https://www.uscis.gov/citizenship/civic-integration/settling-in-the-us 

    sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    2. Yasal oturum izin belgesiyle (Green Card) Amerika dışında ne kadar süre kalabiliyorum?

    Green Card sahibi kişiler Amerika dışında seyahat etmek konusunda ve geçici veya kısa süreli seyahatlerde serbesttirler. Ancak ikametinizin Amerika’da olmadığına dair kanaat getirilirse ABD’deki yasal oturumunuzu hukuken terk etmeniz gerekir.  
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    Amerika dışında bir yıldan fazla uzun süredir bulunup bulunmadığınıza dair bir yönetmelik vardır. Kısa süreli seyahatler sorun çıkarmazken bazı durumlarda Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, sizin yurtdışında kalma niyetinizin geçici olup olmadığını, Amerika’da ailevi bağlarınızın bulunup bulunmadığını, Amerika’da çalışıyorsanız işinizi devam ettirip ettirmediğinizi, vergilerinizi ödeyip ödemediğinizi veya daimi ikametinize göre geri dönüp dönmeyeceğinizi sorgulamaktadır.

    Amerika’da yer alan posta adresiniz, banka hesabınız, ehliyetiniz ve mülkünüz gibi etkenler ülke dışında bulunmanızın geçici olduğunu gösteren etkenlerdendir. 
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    3. Amerika dışında bir yıldan fazla uzun süre kalmak istersem ne gibi durumlar meydana gelir?

    Eğer Amerika dışında bir yıldan uzun süre kalmayı planlıyorsanız ilk olarak I-131 Formu denilen başvuru formunu kullanarak yeniden giriş izninde bulmanız gerekir. Bu kişinin kalıcı veya şartlı ikamet eden kişinin ülkeye tekrar giriş yapması için gerekli bir izin belgesidir. 

    İlk olarak yeniden kabul edilir olduğunuzun belirlenmesi gerektiği için bu belgeyi 1 yılda uzun süre Amerika dışında ülke seyahatlerinizde kullanmayı unutmayın.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    4. Türkiye’de bulunuyorum ve Amerika’ya yeniden giriş izin belgemin süresi dolmak üzere, ne yapmalıyım?

    Bu konuda daha fazla bilgi almak için Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi (USCIS) ofisi ile iletişim kurmalısınız. 
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    5.Bir yıldan uzun süredir ABD dışındayım ve yeniden giriş iznim yok. Ancak ABD’de yaşamak için geri dönmek istiyorum.

    Geri Dönen Daimi İkamet Vizesi olarak geçen başvuru sürecinde ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 

    https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/returning-resident.html  

    web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Geri Dönen Daimi İkamet Vizesi’ne başvurmak için ise Ankara Büyükelçiliği’nin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    6. Yasal oturum izin belgesi sahibiyim ve Türk vatandaşı ile evliyim. Onu nasıl Amerika’ya götürebilirim?

    Eşiniz için Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi (USCIS) üzerinden I-130 formuna başvuru yapmanız gerekir. 
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    7. Eşime “Koşula Bağlı Göçmenlik Statüsü” verildi. Bu koşulu nasıl kaldırabiliriz?

    Şartlı ikamet statüsünün kaldırılması için ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nden I-751 formu ile dilekçe vermeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken nokta ise dilekçenin eşinizin ABD’ye kabul edilmesinin ikinci yılından 90 gün önce doldurması gerekiyor.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    8.  Bana “Koşula Bağlı Göçmenlik Statüsü” verildi…

    Koşula Bağlı Göçmenlik statüsü olan kişiler bu statüyü kaldırmak için yeşil kart sahibi veya Amerikan vatandaşı eşi ile I-130 formuna başvuru yaparak göçmen vizesi almaya uygun olduklarını kanıtlamalıdırlar.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    9. Yasal oturum izin belgesini (Green Card) kaybettim. Ne yapabilirim?

    Eğer yeşil kartınız kaybolur veya çalınırsa ve ABD’den ayrılışınızın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiyse biniş folyosu için ABD Ankara Büyükelçiliğine veya İstanbul ABD Başkonsolosluğu’na başvuruda bulunabilirsiniz. Biniş folyosu size verildiği zamandan itibaren bir ay süreyle geçerlidir ve bu süre içerisinde ABD’ye seyahat etmeniz gerekir.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    10.Amerika’da Yasal Oturum İznim (Green Card) var ve çocuğum oldu ne yapabilirim?

    Yeşil kart sahibi ailenin çocuğu ikamet eden annenin yurtdışına geçici ziyareti sırasında doğmuş olması durumda veya doğumunda sonraki iki yıl içinde kabul edilmesi durumda ya da eşlik eden eşin çocuğun doğumundan sonra ilk dönüşte yeniden kabul için başvuru yapması gibi durumlar gerekmemektedir. Çocuğun göçmen vizesine ihtiyacı olmayacaktır. Çocuk kendi pasaportu ve her iki ebeveyninin de adını taşıdığı doğum belgesi ile ülkeye giriş yapabilir. Diğer durumlarda göçmen vizesi başvurusu yapılması gerekir.  
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    11.Amerika’da göçmen vizemle giriş yaptıktan sonra çalışabilir miyim?

    Amerika’ya göçmen vizesi ile giriş yaptıktan sonra ayrı bir çalışma iznine ihtiyacınız bulunmaz.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    12. Sosyal güvenlik numaramı nasıl alabilirim?

    Amerika’da yasa gereği göçmen vizesi ya da mülteci olarak giriş yapan herkesin sosyal güvenlik numarası alması gerekmektedir. Sosyal güvenlik numarası ABD’de çalışmak, banka hesabı açmak ve vergi ödemek için gereklidir.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    13. Yeşil Kartımı nasıl iade edebilirim?

    Yeşil kartı iade etmek için I-407 formunu posta ile Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine göndererek vazgeçebilirsiniz.
  • Green Card almakla bitmiyor, bunlara dikkat edin! Green Card ile ilgili sıkça sorulan sorular? Green Card başvuruları nasıl yapılır?

    14. Nasıl ABD vatandaşı olabilirim?

    Bir göçmen Amerika’da belirli bir süre (ABD Vatandaşı ile evliyse beş veya üç yıl) yaşayarak ve vatandaşlık sınavını geçerek ABD vatandaşı olabilir.

    Kaynak: tr.usembassy.gov

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