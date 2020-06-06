Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşil Devletleri'nde yaşamak isteyenlerin başvuruda bulunduğu Green Card 2020 çekilişi bugün sonuçlanıyor. Peki, Green Card sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Green Card kura çekimi 6 Haziran 2020 tarihinde saat TSİ 19:00'da başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.