Green Card sonucu açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Green Card başvuruları DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükümeti tarafından verilir. Peki, "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Green Card başvurularının açıklanacağı tarih...
Green Card başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Green Card sonuçları açıklandı mı, Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Green Card başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Green Card başvuruları 4 Ekim'de başladı, son gün ise 7 Kasım olarak duyuruldu. 7 Kasım günü TSİ 20.00'de başvurular son buldu.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.