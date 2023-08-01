Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı!
Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte Joao Pedro transferinin detayları...
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro takımdan ayrılıyor.
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile anlaştı.
Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.
Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.
31 yaşındaki Joao Pedro geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon Euro'ya kadroya katılırken, çıktığı 28 resmi maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.