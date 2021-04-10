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İklim aktivisti Greta Thunberg, İskoçya’nın Glasglow şehrinde COP26 adında kışın düzenlenecek konferansa katılmayacağını açıkladı. 18 yaşındaki iklim aktivisti, konferansın pandemi dönemi nedeniyle ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Konferansın ertelenmesinin, gerekli ve acil eylem planlarını ertelemek olmadığına dikkat çeken Thunberg, ‘‘Emisyonları önemli ölçüde azaltırsak hiç kimseyi veya başka bir şeyi beklemek zorunda değiliz. Dayanışma ve eylem planı bugün de başlayabilir’’ ifadelerine açıklamasında yer verdi.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

Twitter’dan yaptığı açıklamada Thunberg, "Aşırı adaletsiz aşı dağıtımı şu an olduğu gibi devam ederse Cop26 konferansına katılmayacağım" diyerek online konferans sistemine de sıcak bakmadığını söyledi. Genç aktivist internete erişimin herkes için eşit olmadığını belirtti. Yetkililerse konferansın yeterince ertelendiğini ve artık ertelenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Independent haberine göre etkinliğin kasım ayında gerçekleştirilmesi halinde Thunberg’in katılmadığı ilk BM zirvesi olacak. Bilindiği gibi Thunberg üç yıldır ‘‘İklim için Okul Grevi’’ni üstleniyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan grevler, siyasi liderlerin tepkisini çekmiş özellikle Donald Trump’ın liderliği döneminde genç aktivist kişisel saldırılara da maruz kalmıştı.