Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Grip aşılarının etkinliği bu sezon düşük"

        "Grip aşılarının etkinliği bu sezon düşük"

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu sezon grip aşılarının etkinliğinin yüzde 25-30 civarında olduğunu belirterek, yeni suşların aşıyla iyi eşleşmemesinin yoğun grip vakalarına yol açtığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Grip aşılarının etkinliği bu sezon düşük"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sezon sonu raporlarına göre bu yıl grip aşıları yetişkinlerde hastalığı önlemede yüzde 25 ila yüzde 30 oranında etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya açıklamalarda bulundu.

        Bu durumun son 20 yıldaki en düşük etkinlik oranlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkaya, erken hakim olan yeni suşun aşının içeriğiyle iyi eşleşmemesinin yoğun grip vakalarına yol açtığını vurguladı.

        Yeni suşun A H3N2 tipi olduğunu ve kolay yayıldığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Her ne kadar grip aşılarının koruyucu etkinliği azalmış olsa da, ciddi hastalık ve ölümleri önlemede aşının önemi sürüyor. Grip aşısı yaptırmak hâlâ değerli" dedi.

        Prof. Dr. Özkaya, pandemi sonrası grip aşılarının etkinliğinin genel olarak azaldığını ve düşük aşılama oranlarının da etkili olduğunu belirterek, önümüzdeki mevsim için yeni suşları kapsayan aşıların piyasaya çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

