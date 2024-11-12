Brokoli çorbası

Kış sebze çorbası çeşitlerinden biri olan brokoli çorbası; vitamin, mineral, lif ve antioksidan içerir. Ayrıca iltihabın azaltılmasına ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine de yardımcı olabilir. Brokolinin antioksidan içeriği, insan sağlığı açısından değerlendirildiğinde onun en önemli faydalarından biri olabilir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını engelleyen veya nötralize eden moleküllerdir.