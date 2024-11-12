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        Grip ve soğuk algınlığına karşı içmeniz gereken çorbalar

        Kış mevsiminin yaklaşması ve soğuk havaların yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Bu gibi rahatsızlıklara karşı vücudumuzun zayıf düşmemesi ve savaşa bilmesi için, sizler için önereceğimiz aşağıdaki çorbaları içmeniz sağlığınıza destek sağlayacaktır. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:30
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        Havaların soğuması ile birlikte hastalanmamak için özen gösteririz. Fakat istemesek de grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklara yakalanabilir ve yataklara düşebiliriz. Sağlığımızın böyle durumlara düşmemesi veya kurtulması için bazı çorbalar doğal vitamin deposudur. İşte onlardan bazıları...

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        Kış aylarında çorba içmek vücut direncini arttırır mı?

        Hastalık durumlarında çorba içmenin temel işlevi daha sağlıklı beslenmek ve bağışıklığı güçlendirmektir. Kış mevsiminde sıcak çorba tüketmek belli bir oranda vücut direncimizi arttırmamızı sağlıyor. Vücut ısısını arttırarak soğuk havalarda üşümemizi de engelliyor. İçeriğinde bulunan sebze ve baklagiller, makro ve mikro besinler daha sağlıklı beslenmemizi sağlıyor. Özellikle içerisinde kırmızı et barındıran çorbalar da vücudumuzun hastalıklara karşı direncini arttırıyor. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi mevsimsel hastalıklara yakalanma riskimizi önemli ölçüde azaltıyor.

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        Diyetisyenler de vücudun direncini arttırmak açısından çorbanın iyi bir destekçi olduğu görüşünde. Özellikle de mevsimine uygun şekilde ıspanak, pancar, kereviz, karnabahar, brokoli ve pırasa gibi sebzelerle yapılan çorbalar tam anlamıyla vitamin deposu. Sebzelerden edinebileceğimiz A, E ve C vitaminleri vücudun bağışıklığını güçlendirici etkiye sahip.

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        Tavuk çorbası

        Tavuk çorbası, grip savaşçısı olarak bilinir ve kişi kendini hasta hissettiğinde en rahatlatıcı yiyeceklerin başında sayılabilir. Çocukların bile hayır diyemediği bu çorba, tavuk, havuç, kereviz, soğan, yumurtalı erişte, limon suyu ve dereotuyla tatlandırılabilir. Vitamin deposu tavuk çorbasında bulunan et suyu, dehidrasyonu önlemek için sıvı ve elektrolit sağlar.

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        Tavuğun kendisi, protein ve çinko; havuç A vitamini, kereviz ve soğan ise C vitamini ile kişiye gripten kurtulmak için gerekli mikro besinleri sağlamaya yardımcı olur. C vitamini içeriğini artırmak için çorbaya limon sıkılabilir.

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        Sebze çorbası

        Antioksidan bileşenler, vitaminler, mineraller ve lif açısından zengin sebzelerle hazırlanan sebze çorbası çeşitleri nezlenin en belirgin semptomlarından biri boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı olabilir. Kış aylarında balkabağı, brokoli, patates, pırasa, ıspanak, kereviz; yaz aylarında ise kabak, domates, patlıcan, enginar, bakla gibi sebzeler ile lezzetli sebze çorbaları hazırlayabilirsiniz.

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        Soğuk algınlığına iyi gelen şeyler arasında yer alan baharatlar ile çorbayı zenginleştirerek bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunabilir, nezle semptomlarının hafiflemesine yardımcı olur.

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        Yayla çorbası

        Temel malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, bağırsak sağlığının korunmasında önemli rol oynayan dost bakteriler yani probiyotikler açısından zengin bir besindir. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin severek tükettiği çorba çeşitleri arasında yer alan yayla çorbası, bağırsak florasının güçlenmesine katkıda bulunarak bağışıklık sisteminin normal çalışmasına destek olabilir.

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        Güçlü bir bağışıklık için soğuk algınlığına iyi gelen gıdalar arasında yer alan yayla çorbasını tüketebilir, nezle semptomlarının hafiflemesine katkıda bulunabilirsiniz.

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        Et suyu eklenen tüm çorbalar

        Et suyu, tıpkı tavuk suyu gibi soğuk algınlığına iyi gelen çorbalar arasındadır ve nezlenin en önemli semptomu olan tıkanıklık ve sıvı elektrolit kaybı ile karakterize dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Eşsiz bir sıvı ve elektrolit kaynağı olan et suyu sebze çorbasına eklenerek çorbanın lezzeti ile vitamin mineral içeriğini zenginleştirebilir.

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        Sindirim sistemini yormadığı için tüketimi oldukça kolay olan et suyu çorbalar, kolajen ve aminoasit açısından zengindir. Bu bileşenler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak nezle semptomlarının hafiflemesini destekleyebilir.

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        Kereviz çorbası

        Mevsim kış, grip ve nezle kapıdaysa kış sebzelerini çorba tarifinde kullanmak iyi fikir. Kereviz, havuç ve patatesle pişireceğiniz bu tarifin vitaminini artırmak için kereviz sapı kullanmayı ihmal etmeyin.

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        Brokoli çorbası

        Kış sebze çorbası çeşitlerinden biri olan brokoli çorbası; vitamin, mineral, lif ve antioksidan içerir. Ayrıca iltihabın azaltılmasına ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine de yardımcı olabilir. Brokolinin antioksidan içeriği, insan sağlığı açısından değerlendirildiğinde onun en önemli faydalarından biri olabilir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını engelleyen veya nötralize eden moleküllerdir.

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        Bu, inflamasyonun azalmasına ve genel sağlık için koruyucu etkiye yol açabilir. Brokoli C vitamini açısından da zengindir ve C vitamini, bağışıklık fonksiyonu için en gerekli besinlerden biridir.

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        Kemik suyu çorbası

        Grip için kemik suyu çorbası, sıvı alımını artırmanın yanında pek çok sağlık faydası sağlayabilir. A ve B vitaminleri ile çinko, demir, kalsiyum ve selenyum gibi mineraller açısından zengin olan kemik iliğinin kaynatılması, önemli besin maddelerinin vücut tarafından kolayca emebileceği bir biçimde suya salınmasını sağlar.

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        Araştırmalar, tavuk çorbası gibi kemik suyu çorbasının da mukusu temizleyerek ve solunum yollarını açarak soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan antiinflamatuar etkiye sahip olduğunu gösterir.

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