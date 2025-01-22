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        Grönland Başbakanı Egede, Trump ile görüşmek istiyor

        Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Ada'yı "ABD'nin kontrolüne almak isteyen" Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 02:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 02:27
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        Grönland Başbakanı Egede, Trump ile görüşmek istiyor
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        Grönland'ın kamu yayıncısı KNR'nin haberine göre, Egede, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile başkent Nuuk'da ortak basın toplantısı düzenledi.

        AA'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini, askeri ve güvenlik konularında işbirliğinin süreceğini aktaran Egede, kamuoyuna açıklanamayan bazı önemli görüşmelerin de gerçekleşmekte olduğunu ifade etti.

        Egede, Grönland'ı "ABD’nin kontrolüne almak istediğini" söyleyen Trump ile bir toplantı ayarlamaya çalıştığını belirterek, "Eğer Grönland hakkında konuşmak istiyorlarsa, Grönland ile konuşmak zorunda oldukları gerçeğinden kaçamazlar." diye konuştu.

        Grönland'ın bir ABD eyaleti olma olasılığını da reddeden Egede, "Grönland halkı ne olmak istediğini açıkça ortaya koymalıdır. Biz Danimarkalı olmak istemiyoruz, Amerikalı olmak da istemiyoruz." dedi.

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        BİRLİK ÇAĞRISI

        Yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Durumumuzun zor olduğu gerçeğini saklamayacağım." yorumunu yapan Grönland Başbakanı Egede, Grönland halkını "birlik olmaya" çağırdı.

        Egede, "İnsanların endişeli olması son derece anlaşılabilir bir durum. Ancak şu anda en önemli şey sükunet çağrısı yapmak. Bir araya gelebilmeli ve bu konuyu sakince konuşabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        BAĞIMSIZLIK TARTIŞMALARI

        Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt de Ada ile ilgili yapılacak görüşmelere Grönland'ın dahil olması gerektiğini vurgulayarak, yakın zamanda ABD-Grönland-Danimarka arasında bir toplantı yapılabileceği sinyalini verdi.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın bağımsızlığına ilişkin soruları yanıtlayan Motzfeldt, "Biz eşitlik istiyoruz. Danimarka ile bağlarımızı koparmak istemiyoruz. Danimarka ile işbirliği devam edecek." dedi.

        Egede ise bağımsızlık isteğinin "eşitliğin sağlanmasıyla" ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Ülke olarak bağımsız olmak istememiz (Danimarka ile) bağlarımızı koparacağımız anlamına gelmiyor. Birbirimizle eşitler olarak işbirliği yaptığımızda bağlar kurarız." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

        Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

        Grönland Başbakanı Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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        #Grönland
        #ABD
        #haberler
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