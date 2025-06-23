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        Haberler Spor Basketbol G.Saray'ın yeni isim sponsoru MCT Technic - Basketbol Haberleri

        G.Saray'ın yeni isim sponsoru MCT Technic

        Galatasaray Kulübü, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu için erkek basketbol takımının isim sponsorluğu konusunda MCT Technic ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:00
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        G.Saray'ın yeni isim sponsoru MCT Technic!
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için yeni isim sponsoru MCT Technic oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda sahaya Galatasaray MCT Technic adıyla çıkacak.

        "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZDA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"

        Galatasaray Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Can Natan, MCT Technic gibi kendi alanında öncü bir markayla güçlerini birleştirmenin heyecanı içinde olduğunu belirterek, "Bu sponsorluk anlaşması, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sürdürülebilir başarısını destekleyerek rekabetçi hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir katkı sağlayacak. Geçtiğimiz sezon forma sırt sponsorluğu ile başlayan ve büyüyerek ilerleyen bu değerli iş birliği için MCT Technic ailesine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz ise iş birliğine dair yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl forma sırt sponsoru olarak başladığımız yolculuk, bu sezon Galatasaray'ın ismine ortak olduğumuz yeni bir döneme evrildi. Bu birliktelik, hem markamız hem de Türk mühendisliği adına önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

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