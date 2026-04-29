GSB 157 işçi alımı başvuru şartları ve tarihi ne? İşte İŞKUR başvuru ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, istihdam fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere taşra teşkilatında temizlik görevlisi kadrosuna toplam 157 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu.
Kamu personeli alımları arasında öne çıkan yeni ilanlardan biri Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye genelindeki taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 157 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılacak. Sürekli işçi statüsünde gerçekleştirilecek alımda, engelli ve eski hükümlü adaylara özel kontenjan ayrılması sosyal kapsayıcılık açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2026 AÇIKLAMASI
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek kolunda 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NELER?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.
Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
A- GENEL ŞARTLAR:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR:
1) Sürekli İşçi – Engelli - Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.
2) Sürekli İşçi – Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan - Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak veya aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.